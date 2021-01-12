ООО «Деметра-Холдинг» закрыло сделку по приобретению 75,01% доли группы компаний Smartseeds (ООО «СмартКонтракт» и ООО «Умные зерна»).

ООО «Деметра-Холдинг» закрыло сделку по приобретению 75,01% доли группы компаний Smartseeds (ООО «СмартКонтракт» и ООО «Умные зерна»).Приобретение контрольного пакета группы компаний Smartseeds отвечает стратегии цифровой трансформации «Деметра-Холдинг» в части повышения прозрачности рынка перевозок зерна, создания современных и удобных цифровых сервисов в зерновом бизнесе.Компания в партнерстве с Группой ВТБ планирует развивать новые форматы и технологическую инфраструктуру зернового рынка, что в дальнейшем может стать основой для создания более широкой линейки передовых цифровых продуктов для грузовых перевозок.«Цифровизация зернового бизнеса – это одна из важных тенденций развития отрасли, от уровня технологичности и диджитализации компаний напрямую зависит конкурентоспособность. Инструменты нового цифрового сервиса позволяют сельхозпроизводителям уже сегодня повысить эффективность бизнес-процессов, сократить операционные расходы и минимизировать риски, а владельцам транспорта для перевозки зерна – экономить ресурсы и время при поставках сельхозпродукции. Совершенствование технологических платформ и развитие инновационных цифровых решений станут приоритетной частью стратегии бизнеса компании», – отметил генеральный директор ООО «Деметра-Холдинг» Виталий Сергейчук.Сервис Smartseeds работает по принципу «Uber для зернового рынка», с его помощью можно заказывать перевозки, бронировать время разгрузки на зерновых терминалах, отслеживать перемещение грузов. Платформа обеспечивает прозрачное ценообразование, предоставляет заказчикам качественный транспорт и осуществляет полный цикл организации перевозки: страхование груза, проведение и контроль всех платежей, ведение бухгалтерского учета и электронного документооборота.На сегодняшний день в системе Smartseeds зарегистрировано около 8000 перевозчиков. Компания является ведущей цифровой платформой для перевозок зерна в России.Справка:ООО «Деметра-Холдинг» объединяет трейдинговые и инфраструктурные компании на рынке зерна в России. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы ООО «Новороссийский зерновой терминал» (100%), ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (35,5%), ООО «Зерновой Терминальный Комплекс «Тамань» (50%).Холдингу принадлежат 50%-1 акции в АО «Объединенная зерновая компания», доля 50,01% железнодорожного оператора «РусТрансКом», в структуре которого лидирующий оператор в железнодорожных перевозках зерна в России — АО «Русагротранс», и 100% крупного экспортера зерна — ООО «Мирогрупп Ресурсы». Компания входит в топ-3 экспортеров зерна.Smartseeds — онлайн-платформа для торговли и логистики в сфере сельского хозяйства, создана в 2017 году. Основным инвестором и акционером компании являлся Артём Кузнецов. Финансирование развития Smartseeds осуществлялось при поддержке АО «Банк МСП».Smartseeds организует полный цикл перевозки с/х грузов и несет ответственность за перевозимый товар Carriage Paid to (CPT) — с момента погрузки до пункта назначения. Система объединяет всех участников зернового рынка — агропромышленные холдинги, экспортеров и переработчиков сельскохозяйственной продукции с крупнейшей базой надежных перевозчиков.