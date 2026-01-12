В армии собрались женатые солдаты, про брачную ночь рассказывают. Первый:
- У меня жена в первую брачную ночь такой праздник устроила, по высшему классу. И так и сяк. Где только научилась.
Второй:
- А я свою так отымел, она на следующий день лежала, ходить не могла.
Третий - грузин:
- На третюю брачную ночь...
- На какую третью, мы про первую говорим.
- Нэ мишай, да! На третюю брачную ночь...
- Ты не понял мы про первую говорим.
- Нэ мишай, сказал! На третюю брачную ночь моя молодой красывый жина говорит: Гиви, слущай, достань, я писать хочу.
еще анекдот!