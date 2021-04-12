Проблемы владимирской медицины будут решать в рамках рабочих групп.

В администрации Владимирской области по инициативе ВрИО замгубернатора Ольги Гребнёвой состоялась встреча членов Общественной палаты с представителями власти. На мероприятии обсуждались проблемы региональной медицины.Присутствующие обсудили пути выхода из кризиса, в который попало владимирское здравоохранение. Главная проблема – кадры.«Необходимо наладить взаимодействие между властью и главными врачами районных больниц. Мы продолжаем взаимодействие с Приволжским медицинским исследовательским университетом для открытия владимирского филиала ВУЗа», – отметила госслужащая.По каждому проблемному направлению будут созданы рабочие группы. В них войдут общественники, депутаты и эксперты.Кроме кадровых проблем они будут заниматься контролем за строительством фельдшерско-акушерских пунктов, развитием инфекционной службы для детей и взрослых, вопросами реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом, расширением возможностей обслуживания населения по полисам ОМС в частных клиниках, а также нормализацией обеспечения льготников бесплатными лекарствами.Заседания рабочих групп будут собираться по мере необходимости. Расширенные встречи решено проводить ежеквартально.