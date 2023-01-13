Столичные врачи используют для диагностики заболеваний около 40 сервисов на основе искусственного интеллекта. Большая часть из них – российские разработки.

Столичные врачи используют для диагностики заболеваний около 40 сервисов на основе искусственного интеллекта. Большая часть из них – российские разработки.Цифровые сервисы анализируют медицинские изображения и показывают области, на которые врачу стоит обратить особое внимание. Это улучшает качество диагностики и ускоряет процесс медицинских исследований.Для конкуренции IT-разработчиков в области цифровых медицинских технологий были созданы все условия. Прозрачная методология тестирования, организационная и инфраструктурная поддержка позволили создать в России рынок решений на основе искусственного интеллекта по лучевой диагностике, отметил замруководителя столичного Департамента здравоохранения Илья Тыров.По его словам, сегодня медики Москвы используют порядка 40 цифровых сервисов. С начала 2022 года их количество увеличилось почти вдвое, уточнил он."90 процентов из них — отечественные разработки. Алгоритмы помогают медикам в поиске заболеваний по 17 направлениям. Всего они проанализировали уже более восьми миллионов лучевых исследований", – приводит слова Тырова портал mos.ru.Над цифровизацией системы здравоохранения Москва работает более 10 лет. Программы на основе искусственного интеллекта интегрировали в единый радиологический информационный сервис. Цифровыми помощниками могут пользоваться порядка 150 медучреждений столицы, в том числе детских.Ранее в Москве все этапы гистологических исследований. Цифровая система поможет медикам оперативнее реагировать на результаты диагностики, а пациентам – быстрее получать результаты.Здравоохранение – одна из ключевых статей расходов московского бюджета. В 2023 году на программу "Столичное здравоохранение" выделено более 520 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС – около 900 миллиардов. Подробнее – в "Дни.ру".