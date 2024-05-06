Инспекция отчиталась о проведённой в регионе работе.

За апрель охотнадзор по Владимирской области сделал 672 рейда. Инспекция отчиталась о проведённой в регионе работе.Подобная активность связана с открытием весенней охоты на птиц. Егерям необходимо, чтобы соблюдались правила в период размножения. Так, инспекторы выявили 41 нарушителя, которым были выписаны административные штрафы.Люди нарушали несколько правил – охота в запрещённых местах, превышение установленных режимов на добычу, а также использование несанкционированного оружия.