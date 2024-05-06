«Путешествие в русскую сказку»: Владимирская область присоединилась к новому туристическому...

«Путешествие в русскую сказку»: Владимирская область присоединилась к новому туристическому проектуМайские дни - время осваивать новые туристические маршруты. В России набирает силу внутренний туризм: пришло время открывать родную страну. Новый маршрут, презентованный недавно в столице объединил 2 региона: наш и столичный. В какую "вкусную сказку" советуют отправиться гостям Владимирской области? И почему это настоящий калейдоскоп? Расскажет моя коллега Мария Платанюк. Передаю ей слово.Новый туристический проект называется символично - "Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку". И он напрямую отвечает задачам, поставленным национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства". Проект презентован этой весной в столице. Фундамент- образовательная составляющая и наша великая история. Взаимосвязь двух княжений- Владимирского и Московского. Новый проект - это свыше десятка тематических маршрутов, которые объединяют 2 региона.Путешествие по Владимирской области предполагает посещение Владимира- столицы Северо-Восточной Руси. А также Мурома, купеческого Гороховца, и хрустального сердца страны- города Гусь-Хрустальный. И конечно, Суздаля. Который по праву называют городом- сказкой. Тысячелетие Суздаля мы отмечаем в этом году.Гостям предложат активный отдых, гастрономические туры, экологические тропы, новые мультимедийные программы. По словам создателей проекта, сказка, фольклор- наш национальный код. А потому направлений несколько: Быль или небыль, Чудеса архитектуры, святые земли, от народного творчества к современному искусству, русское поле, а еще особенности русской бани, Магия кино и Легенды и вкусы.Что посмотреть в рамках этих туров?Можно побывать, к примеру, на родине былинного богатыря Ильи Муромца, в древнем Муроме. На Муромской земле воссоздана изба героя. Во Владимире можно совершить путешествие сквозь века, оценив не только шедевры архитектуры- Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, в Боголюбове полюбоваться белой лебедью- всемирно известной церковью Покрова на Нерли, и посетить, к примеру, Сунгирь- стоянку древнего человека эпохи верхнего палеолита.В Юрьеве-Польском можно увидеть белокаменное чудо- Георгиевский собор, удивиться его белокаменным рельефам и попробовать найти среди них изображение слона! Часть истории страны- и сказка русских просторов. Магическая Мещёра, Владимиро-Суздальское Ополье, пейзажный парк в знаменитой усадьбе Храповицкого в Муромцеве, удивительные Дюкинские карьеры- все это у нас.Путешествие со вкусом-тоже к нам! Покровский пряник, варенье из огурцов, щи из серой капусты, щучьи котлеты...Гастрономическая карта России начиналась когда-то с Владимирской области.Туры рассчитаны на 4-5 дней. Туристу сегодня действительно предлагают "замедлиться". Спрос - именно на "медленный туризм". Формат, который предусматривает не осмотр достопримечательностей "бегом", а осознанное "проживание", погружение в историю территории и её атмосферу. Конечно, это возможно в нашем удивительном крае- колыбели русской государственности, истории и культуры.Что касается инфраструктуры, Владимирская область ведёт эффективную "перезагрузку" и в этом направлении.Современные гостиницы, гостевые дома с аутентичной атмосферой, экофермы, а еще места для отдыха, где можно, к примеру, порыбачить на закате или прокатиться на русской тройке. Все это доступно гостям.Маршрутов - яркий калейдоскоп. К путешествиям на личном авто сегодня располагает и качество дорог. И кстати, добраться из столицы до Владимира сейчас можно за полтора часа- по новой магистрали М-12.Выбор путешествий по Владимирской области велик. Можно заехать к примеру в Киржач, город который удивляет своими необычными музеями. Один из них- музей наличников. Он собрал лучшие образцы работ киржачских резчиков аргунов. Можно открыть и абсолютно неизведанные ранее точки. К примеру, найти в Юрьевском Ополье исчезнувший древнерусский город Мстиславль. Впервые упомянутый в летописи в 1135-ом году.ТАК ЧТО ВСЕМ ГОСТЯМ ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ ГЛАВНОЕ: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ!