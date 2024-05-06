Синоптики прогнозируют заморозки до -3 градусов местами во Владимирской области. С морозом владимирцы столкнуться ночью и в утренние часы во вторник, 7 мая. Об этом предупредили в

Синоптики прогнозируют заморозки до -3 градусов местами во Владимирской области. С морозом владимирцы столкнуться ночью и в утренние часы во вторник, 7 мая. Об этом предупредили в пресс-службе регионального МЧС. Пока сложно сказать, когда вернётся тепло. Во Владимире дневная температура в начале недели будет около +4, а с пятницы – около +10. Согласно прогнозам, 20-градусная