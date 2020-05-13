Экс-супруга актера Марата Башарова излила душу шоумену
Андрею Малахову. В ток-шоу Прямой эфир телеканала Россия 1 Елизавета
Шевыркова дала большое интервью.
Экс-супруга актера Марата Башарова излила душу шоумену
Андрею Малахову. В ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" Елизавета
Шевыркова дала большое интервью.
Звезда театра и кино Марат Башаров не раз становился
участником публичных скандалов. В 2014 году стало известно, что артист избил супругу Екатерину Архарову. В 2018-м от рук знаменитости пострадала его
следующая жена Елизавета Шевыркова.
Елизавета попала в больницу с переломом носа. О случившемся тут же узнали СМИ. Поднялась большая шумиха, поклонники осуждали артиста. Спустя
несколько месяцев Шевыркова и Башаров развелись.
К сожалению ситуация себя не исчерпала. В конце апреля
этого, 2020 года, Марат Башаров сделал в личном микроблоге ряд публикаций. В
них он оскорблял Елизавету Шевыркову. Также актер обнародовал видеозаписи, на
которых он ругается с экс-супругой на глазах их общего трехлетнего сына. Интересно,
что в интервью шоумену Борису Корчевникову, которое вышло в эфир сравнительно
недавно, актер, наоборот, превозносил бывшую. В студии шоу Марат говорил,
что Елизавета вытащила его из грязи.
Сама Шевыркова отмечает, что не знает Башарова, хоть и была рядом с ним несколько лет. "Когда он трезвый, мне хочется верить, что он
настоящий. Но не надо забывать, что он прекрасный актер. Сейчас, видимо, его
злит, что я не возвращаюсь к нему. Оставаясь с собой наедине, выпивая, выливается
поток сознания, грязи в мою сторону", – сказала она Малахову.
Елизавета Шевыркова поведала, что первое время после знакомства вел себя идеально. Сейчас женщина понимает, что артист сдерживал внутренних демонов.
"Сначала это было как в сказке. Все было наполнено любовью,
заботой, вниманием. Он держал себя. Он, даже когда выпивал, держал себя в руках",
– подчеркнула бывшая избранница знаменитости.
16 Июл 2019 в 5:02 PDT
Елизавета отметила, что Башаров обожает делать широкие
жесты на публику. Шевыркова не знает, стоит ли верить возвышенным речам,
которые ее экс-муж говорит в различных интервью.