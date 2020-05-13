Экс-супруга актера Марата Башарова излила душу шоумену Андрею Малахову. В ток-шоу Прямой эфир телеканала Россия 1 Елизавета Шевыркова дала большое интервью.

Экс-супруга актера Марата Башарова излила душу шоуменуАндрею Малахову. В ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" ЕлизаветаШевыркова дала большое интервью.Звезда театра и кино Марат Башаров не раз становилсяучастником публичных скандалов. В 2014 году стало известно, что артист избил супругу Екатерину Архарову. В 2018-м от рук знаменитости пострадала егоследующая жена Елизавета Шевыркова.Елизавета попала в больницу с переломом носа. О случившемся тут же узнали СМИ. Поднялась большая шумиха, поклонники осуждали артиста. Спустянесколько месяцев Шевыркова и Башаров развелись.К сожалению ситуация себя не исчерпала. В конце апреляэтого, 2020 года, Марат Башаров сделал в личном микроблоге ряд публикаций. Вних он оскорблял Елизавету Шевыркову. Также актер обнародовал видеозаписи, накоторых он ругается с экс-супругой на глазах их общего трехлетнего сына. Интересно,что в интервью шоумену Борису Корчевникову, которое вышло в эфир сравнительнонедавно, актер, наоборот, превозносил бывшую. В студии шоу Марат говорил,что Елизавета вытащила его из грязи.Сама Шевыркова отмечает, что не знает Башарова, хоть и была рядом с ним несколько лет. "Когда он трезвый, мне хочется верить, что оннастоящий. Но не надо забывать, что он прекрасный актер. Сейчас, видимо, егозлит, что я не возвращаюсь к нему. Оставаясь с собой наедине, выпивая, выливаетсяпоток сознания, грязи в мою сторону", – сказала она Малахову.Елизавета Шевыркова поведала, что первое время после знакомства вел себя идеально. Сейчас женщина понимает, что артист сдерживал внутренних демонов."Сначала это было как в сказке. Все было наполнено любовью,заботой, вниманием. Он держал себя. Он, даже когда выпивал, держал себя в руках",– подчеркнула бывшая избранница знаменитости.16 Июл 2019 в 5:02 PDTЕлизавета отметила, что Башаров обожает делать широкиежесты на публику. Шевыркова не знает, стоит ли верить возвышенным речам,которые ее экс-муж говорит в различных интервью.