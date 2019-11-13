Основателя канадской компании Cirque du Soleil Ги Лалиберте задержали во Франции. Миллионера подозревают в выращивании марихуаны на принадлежащем ему острове Нукутепипи. В настоящее время ..

Основателя канадской компании Cirque du Soleil Ги Лалиберте задержали во Франции. Миллионера подозревают в выращивании марихуаны на принадлежащем ему островеНукутепипи.В настоящее время полиция выясняет, держал ли бизнесмен запрещенные вещества для себя или для продажи. ОрганизацияГи ЛалибертеLune Rouge утверждает, что он выращивал марихуану "в медицинских целях", сообщает "".