В Судогде загорелась сауна «Пальмира». Пожар случился по адресу: улица Коммунистическая, дом 10 «Б». Сообщение с просьбой о помощи в тревожное ведомство поступило около 9 вечера 7 мая. К месту

В Судогде загорелась сауна «Пальмира». Пожар случился по адресу: улица Коммунистическая, дом 10 «Б». Сообщение с просьбой о помощи в тревожное ведомство поступило около 9 вечера 7 мая. К месту ЧП выехали 7 огнеборцев. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения и ликвидировали пожар в частной сауне на площади 10