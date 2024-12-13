Специалисты зафиксировали протечки на потолке, дефекты пола и стен.

Согласно информации Роспотребнадзора, в культурном учреждении Владимирской области, где занимаются дети, выявлены серьезные нарушения санитарных норм. В ходе проверки, проведенной в мае 2023 года, специалисты зафиксировали протечки на потолке, дефекты пола и стен, а также повреждение ученических столов. Это создает риск для здоровья детей.Несмотря на частичное устранение недостатков за счет собственных средств, финансирование для завершения работ требуется от управления образования и мэрии. В сентябре 2023 года руководство ДК информировало Роспотребнадзор о частичном выполнении работ, однако управление обратилось в суд для защиты прав воспитанников и работников.Суд обязал администрацию города Коврова, Управление образования и ДК «Дегтяревец» устранить нарушения до 15 сентября 2025 года.