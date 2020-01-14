Футболист Федор Смолов хочет распрощаться со статусом холостяка. 29-летний спортсмен намерен узаконить отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина. По данным издания , отношения ..

Футболист Федор Смолов хочет распрощаться со статусом холостяка. 29-летний спортсмен намерен узаконить отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина.По данным издания "", отношения футболиста с родственницей первого президента России начались еще несколько лет назад. Все это время спортсмен ждал, когда его возлюбленная Юмашева станет совершеннолетней.Родные и близкие девушки уже нашли общий язык со Смоловым и готовы принять его в семью. Как уточняет "", свадебная церемония пройдет в этом году на острове Сен-Барт.