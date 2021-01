Доходность перечня топ-10 акций США, составляемого и обновляемого аналитической командой ВТБ Капитал Инвестиции, с момента запуска 20 марта 2017 г. превысила 100%.

Доходность перечня топ-10 акций США, составляемого и обновляемого аналитической командой ВТБ Капитал Инвестиции, с момента запуска 20 марта 2017 г. превысила 100%. Только за последний месяц (с 7 декабря по 12 января) включенные в перечень бумаги показали рост 10,6%, в то время как индекс S&P 500 вырос лишь на 3.2%. В 2020 году предложенная аналитиками ВТБ Капитал Инвестиции стратегия обогнала данный бенчмарк более чем на 30 процентных пунктов.В топ-10 акций США аналитики ВТБ Капитал Инвестиции отбирают наиболее перспективные бумаги из индекса S&P 500, используя методы фундаментального и количественного анализа. Для поддержания оптимальной структуры периодически проводится ребалансировка акций. Продукт подходит инвесторам, фокусирующимся на долгосрочном приросте капитала и толерантным к краткосрочной волатильности рынка акций. Топ-10 предоставляется клиентам ВТБ Капитал Инвестиции, а также доступен в официальном телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции. Помимо подборки по акциям США ВТБ Капитал Инвестиции готовят также топ-10 глобальных акций и топ российских бумаг.«Мы стараемся дать нашим клиентам возможности для сохранения и преумножения сбережений через инвестиции. Не только в части предоставления простого и удобного доступа к рынкам, но и через качественную аналитику и инвестиционные идеи. Своевременная ротация отраслей, грамотный отбор наиболее перспективных в текущих условиях акций и правильная макростратегия обеспечивали опережающий рост доходности подборки топ-10 акций США. Удовлетворенность наших клиентов результатами от инвестиций – для нас важнейший приоритет», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.Справочно:В обновленный 13 января 2021 г. состав топ-10 акций США входят BioMarin Pharmaceutical Inc, Boston Scientific Corp, Comcast Corp, Electronic Arts Inc, EQT Corp, Lumentum Holdings Inc, RG Energy Inc, Southwest Airlines Co, Truist Financial Corp, Tyson Foods Inc.