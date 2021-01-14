На муромской трассе разбились две легковушки. ДТП произошло возле поворота на деревню Валово. По предварительной информации полицейских, 26-летний водитель Лады Приора вылетел на встречку и

На муромской трассе разбились две легковушки. ДТП произошло возле поворота на деревню Валово. По предварительной информации полицейских, 26-летний водитель Лады Приора вылетел на встречку и столкнулся с вазовской “семеркой”. Судя по фото, удар был сильный, серьёзные повреждения получили передние части авто. В покорёженных машинах оказались зажаты три человека, их деблокировали специнструментами сотрудники МЧС. Двоим пострадавшим