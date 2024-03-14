МГИК не исключил подготовку несогласованных акций на отдельных участках.

МГИК не исключил подготовку несогласованных акций на отдельных участках.Московская городская избирательная комиссия (МГИК) выявила аномальное число прикрепившихся избирателей на отдельных участках. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.Он напомнил, что в среднем к одному участку в Москве прикрепляются около 150 человек. МГИК выявил порядка 20 участков, к которым прикрепилось 2-3 тысячи человек, рассказал Реут.Зампред МГИК допустил, что такая аномальная активность связана с подготовкой несогласованных акций на этих участках, цель которых – воспрепятствовать процессу голосования."Например, создание очередей на участках, попытки единовременно собрать массу людей в одном помещении для голосования", – приводит его слова Агентство городских новостей "Москва".Реут обратил внимание, что такие деяния наказываются по ч. 2 ст. 141 Уголовного кодекса РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.В дни выборов охранять общественный порядок будут как на самих избирательных комиссиях, так и вокруг. Также организовано видеонаблюдение. Попытки провокаций будут фиксироваться и пресекаться, предупредил Реут.В четверг руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев Москвы к предстоящему голосованию. Горожане могут отдать свой голос электронно в любом месте и в любое время суток.Выборы президента России пройдут 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.