Кинологическая служба УФСИН России по Владимирской области пополнилась тремя щенками немецкой овчарки.

Кинологическая служба УФСИН России по Владимирской области пополнилась тремя щенками немецкой овчарки. Об этом рассказала регионального правительства.Породистые звери прибыли из Племенного питомника служебного собаководства, расположенного в Подмосковье. Теперь Санте, Симбе и Спартаку – так назвали щенков – предстоит пройти курс специального обучения.«Пожелаем хвостатым хорошей службы», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.