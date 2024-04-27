Во Владимире приговорили 20-летнего москвича, который был курьером у телефонных мошенников.

Во Владимире приговорили 20-летнего москвича, который был курьером у телефонных мошенников. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Жертвой аферистов стала пенсионерка из областной столицы. Даму обманули по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Женщина передала осуждённому собранные средства в размере 810 тыс. рублей.Суд приговорил курьера к штрафу в 100 тыс. рублей.«Необходимо отметить, что в ходе совершенного преступления осужденный получил 10 тысяч рублей, вся остальная сумма была переведена им подельнику. А при рассмотрении уголовного дела он возместил потерпевшей все похищенные у неё деньги, а также компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области.