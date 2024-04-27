Во Владимирской области уделяют больше внимание ментальному здоровью граждан На площадке...

Во Владимирской области уделяют больше внимание ментальному здоровью гражданНа площадке Владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета состоялся круглый стол по вопросам психического здоровья и психосоциальной реабилитации. Об этом сообщили с пресс-службе Правительства региона.На круглом столе побывали представители региональных министерств здравоохранения и социальной защиты населения, депутаты Законодательного Собрания, региональные омбудсмены, ведущие психиатры-эксперты региона, представители профильных некоммерческих организаций.Участники дискуссии обсуждали вопросы диагностики психических расстройств среди взрослых и детей. В рамках круглого стола были широко представлены адаптационные меры, принимаемые в регионе для людей с ментальными нарушениями.К примеру, подопечные областных общественных организаций АРДИ «Свет» и «Владимирские дети-ангелы» участвуют во многих сферах жизни общества, успешно трудоустраиваются, активно занимаются творчеством.Следить за развитием психики подрастающего поколения необходимо с раннего детства. Участники дискуссии сошлись во мнении, что этому направлению необходим превентивный подход. Кроме того, говорили о важности качественной работы в этом направлении школьных психологов.Помимо этого, состоялась презентация IX Фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?». Это ежегодное междисциплинарное мероприятие, направленное на улучшение здоровья и качества жизни людей, страдающих психическими недугами. Владимирская область традиционно участвует в этом фестивале.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области