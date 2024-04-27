В пятницу, 26 апреля в региональной столице состоялся Второй межнациональный поэтический фестиваль «Этот День Победы».

В пятницу, 26 апреля в региональной столице состоялся Второй межнациональный поэтический фестиваль «Этот День Победы». Такую новость сообщила администрации Владимира.Участие в мероприятии приняли горожане всех возрастов и разных национальностей.В финале поэтического фестиваля зазвучала легендарная песня «Катюша», которую подхватили все собравшиеся граждане. Владимирцы на разных языках исполняли знакомые и любимые с детства строки.