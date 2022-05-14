9 мая – народный праздник. Бессмертный полк в этом году собрал более миллиона участников.

9 мая – народный праздник. "Бессмертный полк" в этом году собрал более миллиона участников.В День Победы люди украшают соответствующими символами свои дома, транспорт и одежду. Праздник отмечали также столичныемагазины и рестораны. Многие из них украсили свои витрины плакатами,георгиевскими лентами, копиями орденов, писем с фронта, макетами боевых орудий.Правительство Москвы объявило конкурс, в котором может участвовать любой житель столицы. Таким образом была оказана поддержка предпринимателей.С 19 по 30 мая в проекте "Активный гражданин" пройдет голосование на лучшее оформление объектовторговли и услуг, посвященное празднованию Дня Победы. От владельцев магазиновпоступило 386 заявок. В ближайшие дни эксперты рассмотрят их, после чего определятфиналистов.Москвичи смогут выбрать понравившиесяоформления. Предприниматели фактически получат безвозмездныйвыход на новые аудитории благодаря участию в конкурсе .Названия брендов, которые приняли участие втематическом преображении города, увидят сотни тысяч пользователей "Активногогражданина". Это всегда влияет на рост покупательского спроса.Стоит отметить, что три года назад Правительство Москвы запустилопроект "Москва — с заботой об истории". Он позволяет гражданам передатьбесценные семейные реликвии профессионалам, которые займутся их реставрацией ихранением. Проект превзошел все ожидания.Отмечается, что социальная поддержка ветеранов —один из главных приоритетов команды Сергея Собянина. Речь идет об адресной, индивидуальной работе с каждым ветераном.Нужно уделять внимание каждому участнику Великой Отечественной войны, ни одинне должен остаться без внимания.