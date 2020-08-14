С 17 августа можно лично посещать центры занятости населения Владимирской по предварительной.
С 17 августа
можно лично посещать центры занятости населения Владимирской по предварительной.
С учетом пропускной способности этих учреждений при соблюдении санитарных норм и социальной дистанции, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.
Посетители будут допускаться в центры занятости строго по графику приёма и при наличии защитной маски.
Перечень телефонов для предварительной записи размещён
населения Владимирской области и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
В то же время, для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции центры занятости населения продолжают в дистанционном режиме оказывать государственные услуги в сфере занятости в электронной форме.