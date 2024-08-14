Стоимость работ превысила 154 миллиона рублей.

По информации Минздрава Владимирской области, здание больницы, возведенное в 1989 году, начало свой ремонт в 2021 году. После трех лет работы, стоимость которых превышает 154 миллиона рублей, ремонт завершен. Теперь впереди — благоустройство территории, а поликлиника будет обслуживать участников СВО.Капитальный ремонт филиала Горбольницы №2 в городе Владимир проходил поэтапно. Сначала были выполнены работы по обустройству входной группы, перепланировке, замене пола и окон. Затем обновили системы отопления, водопровода и канализации. В 2023 году завершился капремонт фасада и лестничных площадок. В этом году закончились все строительные и отделочные работы, также выделены средства на закупку медицинского оборудования.Поликлиника сможет принимать до 250 пациентов за смену. Здесь будут работать участковые врачи и узкие специалисты, дневной стационар, кабинеты функциональной диагностики, вакцинации, неотложной помощи, процедурный кабинет, рентген-кабинет, а также кабинет массажа и ЛФК. Кроме того, в медицинском учреждении откроют аптеку и блок для оказания помощи участникам СВО.