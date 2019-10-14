Несмотря
на то, что на улице еще октябрь пара решила облачиться в меха. Пианистка
Виталина Цымбалюк-Романовская и вокалист Прохор Шаляпин похвастались шикарными
шубами.
Несмотря
на то, что на улице еще октябрь пара решила облачиться в меха. Пианистка
Виталина Цымбалюк-Романовская и вокалист Прохор Шаляпин похвастались шикарными
шубами.
В
личном "Инстаграм" экс-супруга актера Армена Джигарханяна опубликовала свежий
пост. На фото Виталина Цымбалюк-Романовская запечатлена рядом с возлюбленным
Прохором Шаляпиным.
В
дождливый осенний вечер пара прогулялась по Красной площади. "Есть места,
каждое посещение которых является для каждого из нас своеобразной "точкой
отсчета". И тогда нам кажется, что мы сами творим историю своей жизни. Даже
если это иллюзия – как же она прекрасна! Хороших выходных и будьте счастливы❤️(здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала
кадр Виталина Цымбалюк-Романовская.
Отметим,
что пианистка и вокалист были облачены в дорогие норковые шубы: у Виталины короткая
молочного оттенка до середины бедра, у Прохора черного цвета и длинной до
щиколоток.
"Уже
в Москве в шубках ходят? Холодно?" – удивилась одна из подписчиц пианистки. "Сегодня было уже уместно )))", -
ответила ей .
Напомним,
что после развода пианистки с актером Арменом Джигарханяном многие обыватели
считали, будто оборотистая обобрала актера, хотя
многочисленные прокурорские проверки это не подтвердили. Но при этом за ней
признали вину по 136 статье Уголовного кодекса "Нарушение равенства прав и свобод человека
и гражданина" и присудили 200 часов общественных работ.