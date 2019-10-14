Несмотря на то, что на улице еще октябрь пара решила облачиться в меха. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и вокалист Прохор Шаляпин похвастались шикарными шубами.

Несмотряна то, что на улице еще октябрь пара решила облачиться в меха. ПианисткаВиталина Цымбалюк-Романовская и вокалист Прохор Шаляпин похвастались шикарнымишубами.личном "Инстаграм" экс-супруга актера Армена Джигарханяна опубликовала свежийпост. На фото Виталина Цымбалюк-Романовская запечатлена рядом с возлюбленнымПрохором Шаляпиным.дождливый осенний вечер пара прогулялась по Красной площади. "Есть места,каждое посещение которых является для каждого из нас своеобразной "точкойотсчета". И тогда нам кажется, что мы сами творим историю своей жизни. Дажеесли это иллюзия – как же она прекрасна! Хороших выходных и будьте счастливы❤️(здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписалакадр Виталина Цымбалюк-Романовская.Отметим,что пианистка и вокалист были облачены в дорогие норковые шубы: у Виталины короткаямолочного оттенка до середины бедра, у Прохора черного цвета и длинной дощиколоток."Ужев Москве в шубках ходят? Холодно?" – удивилась одна из подписчиц пианистки. "Сегодня было уже уместно )))", -ответила ей .Напомним,что после развода пианистки с актером Арменом Джигарханяном многие обывателисчитали, будто оборотистая обобрала актера, хотямногочисленные прокурорские проверки это не подтвердили. Но при этом за нейпризнали вину по 136 статье Уголовного кодекса "Нарушение равенства прав и свобод человекаи гражданина" и присудили 200 часов общественных работ.