Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнева рассказала о правилах ухода за кожей в холодный период. В ..

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнева рассказала о правилах ухода за кожей в холодный период. В первую очередь, врач рекомендует отказаться от косметических средств на основе спирта.Махнева также советует использовать средства для ухода с небольшим содержанием раздражающих компонентов и отдушек, а также как можно реже прибегать к тоникам. Не менее важно использовать увлажняющие маски не менее одного раза в неделю, сообщает интернет-издание "",