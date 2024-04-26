Какие страницы истории откроет передвижная выставка Суздальские книжники? К 1000 - летию Суздаля...

Какие страницы истории откроет передвижная выставка "Суздальские книжники"?К 1000 - летию Суздаля - подарок от владимирской научной библиотеки. Передвижная выставка "Суздальские книжники" вскоре отправится в путешествие по всем районам нашей области. Какие странички истории она приоткрывает - узнала Александра Лебедикова.Эти мокрые кусочки бумаги - основа будущей книжной страницы. Такую технологию изготовления листов использовали еще в Древней Руси. Из маленьких "обрывков" ткани варили клейкую массу, с помощью пресса отжимали из нее воду и хорошенько просушивали.Научиться этому ремеслу теперь можно - в библиотеке! На новой выставке, рассказывающей об истории развития бумажного дела.Анастасия Королева, заведующая сектором Областной научной библиотеки:- О книжниках, которые работали в Суздале или которые родились в Суздале. Выставка вообще об истории книжности в России. Она была подготовлена с помощью гранта Президентского фонда культурных инициатив.Научиться у летописцев можно многому - говорит заведующая сектором Областной научной библиотеки - Анастасия Королева. Не только созданию бумаги, но и например каллиграфии. В Древней Руси использовали три шрифта. Один из самых известных - так называемый "устав". Им не писали, а практически рисовали - рассказывает Анастасия. Прямые буквы без наклона требовали "легкости руки". Поэтому перед тем как приступить к работе- Вдохнули, выдохнули.И... брались за перо. Начинаем с простого - выводим восьмерки. Это поможет "разогреть" кисть. Держать перо при этом нужно слегка расслаблено. Не сжимая его, а аккуратно направляя большим, указательным и средним пальцами. Еще несколько усилий, немного терпения, и вот - на листе уже целое слово.Анастасия Королева, заведующая сектором Областной научной библиотеки:- Ученые, которые изучают летописи, они могут отличить, где писал один человек, а где другой. Как это сделать, когда визуально буквы друг на друга похожи я, например, не понимаю. Но люди, которые изучением этого занимаются, они это действительно делают.Неподготовленному читателю определить авторство летописных текстов сложно еще и потому, что не все они были подписаны. Книжники - народ скромный - шутит Анастасия. Однако несколько работ все же имеют конкретного создателя.Например, один из самых известных трудов восемнадцатого века - "История о богоспасаемом граде Суздале" написан первым владимирским историком Ананием Федоровым.Анастасия Королева, заведующая сектором Областной научной библиотеки:- Писали не так, как мы привыкли, писали с позиции рабов Божьих. То есть главное было описать мир так, как он нужен Богу. Но вместе с тем, например, Ананий Федоров описал еще и архитектуру города.Встречаются в старинных "архивах" и путевые заметки.Анастасия Королева, заведующая сектором Областной научной библиотеки:- Они оставлены неизвестным суздальцем. Он тоже о себе не упомянул никак. Это первые заметки о Западной Европе в России. Например, он рассказал о Любеке. Любек - это такая столица Ганзейского союза. Это крупный красивый город - купеческий. И он описал, что там на улицах находится. И так практически с каждым городом.По словам ребят, уроки в формате таких мастер-классов им нравятся гораздо больше привычных школьных занятий. Здесь полученные знания сразу используются на практике.Дарья Сергеева, ученица школы №8:- Мне очень понравилось писать пером гусиным и обычным. Я написала свою группу по танцам, свою школу и свои фамилию, имя и отчество.Научиться писать уставом в Областной научной библиотеке можно до конца мая. После - выставка отправится "в тур" по районным центрам. Чтобы не пропустить ее, организаторы советуют внимательно следить за афишей.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир"