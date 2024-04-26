Гроза и сильный дождь. Такие прогнозы дали во владимирском гидрометцентре на 27 апреля. Порывы ветра во время грозы будут достигать 15-ти метров в секунду. Температура воздуха ночью +13

Гроза и сильный дождь. Такие прогнозы дали во владимирском гидрометцентре на 27 апреля. Порывы ветра во время грозы будут достигать 15-ти метров в секунду. Температура воздуха ночью +13 градусов. Днем в областной столице 17 градусов тепла. Вероятность осадков 76 процентов. Управление гражданской защиты города предупреждает о возможных ДТП, повреждениях ЛЭП, линий связи, сбоях в работе