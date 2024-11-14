«Ростелеком» оптимизировал свой сервис по измерению скорости передачи данных в каналах с высокой пропускной способностью. Сервис QMS — полностью российское решение, разработанное командой

«Ростелеком» оптимизировал свой сервис по измерению скорости передачи данных в каналах с высокой пропускной способностью. Сервис QMS — полностью российское решение, разработанное командой «Ростелекома». С помощью QMS пользователи могут легко узнать реальную скорость интернет-соединения. Функционал QMS базируется на проверенных алгоритмах, соответствующих таким мировым стандартам, как Speedtest от компании Ookla. При этом QMS включен в реестр