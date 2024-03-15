Певица Полина Гагарина выступит на матче между футбольными сборными двух стран.
Певица Полина Гагарина выступит на матче между футбольными сборными двух стран.
На предстоящем товарищеском матче между национальными футбольными командами России и Парагвая, который запланирован на 25-е марта 2024 года в Москве на арене "ВТБ", зрителей порадует выступлением знаменитая певица Полина Гагарина. Артистка представит публике композицию "Миллион голосов", с которой ранее блистала на сцене Евровидения в 2015-м году. По информации от РФС, выход артистки на сцену станет ярким открытием мероприятия, а исполнение на русском языке добавит особого шарма этому вечеру.
Организаторы из Российского футбольного союза поделились, что предстоящий футбольный матч украсят под мотивы космоса. Товарищеская игра приурочена к грядущему празднованию Дня космонавтики, который отмечает 90-летний юбилей со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина.
При этом в связи с организационными трудностями, которые возникли в РФС, Гагарина не сможет исполнить национальный гимн 21-го марта перед матчем против сборной Сербии. Честь исполнить государственный гимн выпала певице Пелагее.
Кроме того, перед началом игры зрители смогут насладиться исполнением гимна России от Василия Герелло, народного артиста страны. А музыкальное оформление события обогатят выступления Полины Гагариной, группы NLO с композицией "Танцы", MIA Boyka с треком "Гагарин" и коллектива "Земляне" с известной песней "Трава у дома".