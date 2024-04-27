Студенты из Владимира стали финалистами игры «Что? Где? Когда?». Заключительный тур прошел в Москве. Как сообщили в правительстве области, парни заняли 9 место и вошли в список 10 самых

Студенты из Владимира стали финалистами игры «Что? Где? Когда?». Заключительный тур прошел в Москве. Как сообщили в правительстве области, парни заняли 9 место и вошли в список 10 самых эрудированных команд. Из поста в официальной группе правительства области в ВК Наши ребята из командного интеллектуально-настольного объединения (К.И.Н.О.) при молодёжном центре ВлГУ ответили на вопросы и вошли в