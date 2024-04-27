47-летнему владимирцу предъявлено обвинение в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ. Как сообщили в Следкоме, мужчина зарегистрировал в своей квартире 22

47-летнему владимирцу предъявлено обвинение в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ. Как сообщили в Следкоме, мужчина зарегистрировал в своей квартире 22 мигранта. К слову, ушлый владимирец сделал это довольно в короткие сроки – с января по февраль этого года. Он предоставил документы в МФЦ, хотя по факту не собирался никого