Нелегальная лаборатория располагалась в деревне Ставрово Вязниковского района. В декабре 2022 года мужчины арендовали нежилое помещение, чтобы производить наркотики. Как сообщили в

Нелегальная лаборатория располагалась в деревне Ставрово Вязниковского района. В декабре 2022 года мужчины арендовали нежилое помещение, чтобы производить наркотики. Как сообщили в прокуратуре, там фигуранты разместили специальное химическое и другое вспомогательное оборудование. 5 мая прошлого года в лабораторию нагрянули сотрудники ФСБ. Анна Сиванова, официальный представитель УФСБ области Участники организованной преступной группы задержаны 5 мая прошлого