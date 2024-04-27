Как будет работать Областная детская клиническая больница в майские праздники? В ОДКБ во Владимире...

Как будет работать Областная детская клиническая больница в майские праздники?В ОДКБ во Владимире опубликовали график работы больницы и поликлиники на майские праздники в 2024 году:Стационар будет работать круглосуточно с 29 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.Детская поликлиника не будет работать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.Дежурные врачи-педиатры в майские праздники будут принимать с 8:00 до 16:00 по адресу: ул. Добросельская, д. 197а.Вызвать врача на дом в праздничные дни можно будет с 8:00 до 13:00 по телефону 8 (4922) 77-99-47.Фото: Областная детская клиническая больница г. Владимир