4 мая перекроют часть Лыбедской магистрали. Об этом стало известно из постановления мэра города Дмитрия Наумова на сайте мэрии. Ограничения коснутся всех видов транспорта с 7 утра до 15 часов

4 мая перекроют часть Лыбедской магистрали. Об этом стало известно из постановления мэра города Дмитрия Наумова на сайте мэрии. Ограничения коснутся всех видов транспорта с 7 утра до 15 часов дня. Закрыт для движения будет участок от Ерофеевского спуска до улицы Усти-на-Лабе. Автотранспорт пустят в объезд по улицам Луначарского, Горького, Мира, Усти-на-Лабе. Причина ограничения –