Вонзила нож в сердце. 36-летнюю жительницу поселка Балакирево будут судить за убийство возлюбленного. Как рассказали в Следкоме, преступление произошло в феврале этого года. Обвиняемая была

Вонзила нож в сердце. 36-летнюю жительницу поселка Балакирево будут судить за убийство возлюбленного. Как рассказали в Следкоме, преступление произошло в феврале этого года. Обвиняемая была пьяна. После очередного конфликта с сожителем, она схватилась за нож и вонзила его прямо в сердце 51-летнего мужчины. После этого фигурантка вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали потерпевшего, но он вскоре