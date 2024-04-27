Турнир начнется 2 мая и пройдет на двух локациях: во Владимире и в деревне Масленка Суздальского района. Соревнования будут действительно массовыми – ожидается 650 спортсменов из 50

Турнир начнется 2 мая и пройдет на двух локациях: во Владимире и в деревне Масленка Суздальского района. Соревнования будут действительно массовыми – ожидается 650 спортсменов из 50 субъектов страны, сообщили в правительстве области. От Владимирской области примут участие 95 человек. Соревнования пройдут в двух дисциплинах: «Кросс-спринт» и «Кросс-многодневный». Программа соревнований: Дисциплина «Кросс-спринт» 3 мая: 10:00