Erid: F7NfYUJCUneLr2hvr45j Владимирцы на 50% больше времени стали проводить на дачных...

Erid: F7NfYUJCUneLr2hvr45jВладимирцы на 50% больше времени стали проводить на дачных сайтахЖители Владимирской области уже в феврале начали подготовку к дачному сезону. В последний зимний месяц трафик на тематические интернет-ресурсы по строительству дачных домов увеличился на 50% в сравнении с тем же периодом в прошлом году, а с наступлением весны трафик онлайн-магазинов саженцев и рассады вырос на 15%. Об этом сообщили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные пользовательских обращений к популярным сайтам в категории «Садоводство».Чаще жители региона узнают секреты огородничества на платформе любителей-садоводов vladimirsad.ru, приобретают саженцы на сайтах rassada33.ru и cvety-vladimir.ru, получают советы на экспертной площадке 33sotky.ru. На этих сайтах в апреле зафиксирован максимальный объем дата-трафика из региона. Также садовые хитрости становятся востребованными на видеохостингах. Трафик на Rutube и YouTube пользователей из Владимира за месяц увеличился на 10%. В основном дачные лайфхаки смотрят по четвергам и воскресеньям — перед поездкой за город и после нее.Чтобы полезные сервисы были доступны на приусадебных участках, к началу дачного сезона оператор модернизировал инфраструктуру связи на территории области. Специалисты МегаФона ускорили 4G-интернет в малых населенных пунктах Владимирского, Камешковского, Судогодского, Собинского и других районов. К примеру, во Владимирском районе новые скорости стали доступны не только в поселке Спасское, но и в окрестных деревнях — Оборино и Немцово.«В летний период интернет трафик за городом традиционного вырастает на 15%-18%. Горожане каждые выходные выбираются в дачные поселки и садовые товарищества или переезжают на несколько месяцев в родные села и деревни. Мы стараемся развивать нашу сеть, чтобы обеспечить абонентам более комфортные условия пользования цифровыми сервисами. Теперь получить советы от экспертов по уходу за плодовыми деревьями, делиться фото цветов и кустарников, отдыхать за просмотром видео, пережидая дождь, можно будет, не беспокоясь о качестве связи», — комментирует Екатерина Орлова, директор МегаФона во Владимирской области.МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.Фото выкуплено с ShutterstockРЕКЛАМА. ПАО «МЕГАФОН»