Синоптики прогнозируют во Владимирской области повышенное атмосферное давление и перепады...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области повышенное атмосферное давление и перепады температурВ европейской части России будут господствовать циклоны, которые принесут во Владимирскую область резкие перепады температуры. В такой ситуации небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается.В воскресенье, 28 апреля 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +16°С. При этом скорость северного ветра составит 3м/с.В Гидрометцентре прогнозируют повышенное атмосферное давление - 757 мм ртутного столба.В темное время суток столбики термометров пойдут на спад. Ожидайте отметки +9°С. Влажность при этом опустится до 47%.Народный прогноз на 28 апреля:На Руси верили: если играют грачи, то будет солнечная погода; если пчелы к ульям летят - дождь пойдет; если набухли почки на деревьях, а на березах уже появились сережки, будет хороший урожай фруктов и овощей.Фото: Митяй Пирогов