Синоптики прогнозируют во Владимирской области повышенное атмосферное давление и перепады...
Синоптики прогнозируют во Владимирской области повышенное атмосферное давление и перепады температур
В европейской части России будут господствовать циклоны, которые принесут во Владимирскую область резкие перепады температуры. В такой ситуации небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается.
В воскресенье, 28 апреля 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +16°С. При этом скорость северного ветра составит 3м/с.
В Гидрометцентре прогнозируют повышенное атмосферное давление - 757 мм ртутного столба.
В темное время суток столбики термометров пойдут на спад. Ожидайте отметки +9°С. Влажность при этом опустится до 47%.
Народный прогноз на 28 апреля:
На Руси верили: если играют грачи, то будет солнечная погода; если пчелы к ульям летят - дождь пойдет; если набухли почки на деревьях, а на березах уже появились сережки, будет хороший урожай фруктов и овощей.
Фото: Митяй Пирогов