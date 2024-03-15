Мэр Москвы отметил популярность дистанционного голосования.

Мэр Москвы отметил популярность дистанционного голосования.Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России. По словам градоначальника, с каждым годом увеличивается число горожан, выбравших дистанционный формат."В голосовании принимают участие даже те, кто последние двадцать лет не приходил на участки", – написал мэр в своем .Ранее онлайн народный артист России Владимир Машков, певица Надежда Бабкина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева и художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов.Система дистанционного голосования в Москве работает штатно. У горожан есть возможность отдать голос онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках.Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.