За первые 3 месяца этого года компания «Энергосбыт Волга» зафиксировала 29 случаев самовольного подключения к электросетям. Больше всего нарушителей – в Александровском районе (8 фактов).

За первые 3 месяца этого года компания «Энергосбыт Волга» зафиксировала 29 случаев самовольного подключения к электросетям. Больше всего нарушителей – в Александровском районе (8 фактов). На втором месте в рейтинге “халявщиков” – Вязниковский район. Там зафиксировано 4 случая. 3 раза незаконно подключались к электричеству жители Гороховецкого района. – Александровский район – 8– Вязниковский район –