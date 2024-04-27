Поезд-музей остановился во Владимире 26 апреля. В числе многих владимирцев передвижную экспозицию посетил также мэр Дмитрий Наумов и губернатор Александр Авдеев вместе с дочкой. Во

Поезд-музей остановился во Владимире 26 апреля. В числе многих владимирцев передвижную экспозицию посетил также мэр Дмитрий Наумов и губернатор Александр Авдеев вместе с дочкой. Во Владимире поезд стоял с 12:50 до 17:20. В это время посетители могли рассмотреть экспозиции, посвященные достижениям армии и флота России. Экскурсоводы рассказали владимирцам о воинских традициях на выставках тематических вагонов: