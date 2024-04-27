Поезд-музей остановился во Владимире 26 апреля. В числе многих владимирцев передвижную экспозицию посетил также мэр Дмитрий Наумов и губернатор Александр Авдеев вместе с дочкой. Во
<a href="https://33live.ru/novosti/27-04-2024-vo-vladimire-sdelal-ostanovku-poezd-muzej-sila-v-pravde.html" target="_blank">Во Владимире сделал остановку поезд-музей «Сила в Правде»</a> - Поезд-музей остановился во Владимире 26 апреля. В числе многих владимирцев передвижную экспозицию посетил также мэр Дмитрий Наумов и губернатор Александр Авдеев вместе с дочкой. Во
[url=https://33live.ru/novosti/27-04-2024-vo-vladimire-sdelal-ostanovku-poezd-muzej-sila-v-pravde.html]Во Владимире сделал остановку поезд-музей «Сила в Правде»[/url] - Поезд-музей остановился во Владимире 26 апреля. В числе многих владимирцев передвижную экспозицию посетил также мэр Дмитрий Наумов и губернатор Александр Авдеев вместе с дочкой. Во