Песню «Катюша» исполнили представители азербайджанской, армянской, еврейской, татарской, узбекской, таджикской и цыганской общин города. Во Владимире состоялся Второй межнациональный

Песню «Катюша» исполнили представители азербайджанской, армянской, еврейской, татарской, узбекской, таджикской и цыганской общин города. Во Владимире состоялся Второй межнациональный поэтический фестиваль «Этот День Победы», сообщили в мэрии. В рамках праздника участники читали стихи в честь Дня Победы. Некоторые декламировали целыми семьями: бабушки с внуками, дети с родителями, братья и сестры. Особая ценность этого фестиваля как