Осужденные действовали в сговоре. Как сообщили в прокуратуре, они организовывали незаконное пребывание мигрантов в РФ путем заключения браков между гражданами России и Республики

Осужденные действовали в сговоре. Как сообщили в прокуратуре, они организовывали незаконное пребывание мигрантов в РФ путем заключения браков между гражданами России и Республики Таджикистан. Мужчина занимался поиском иностранцев, которым нужно разрешение на временное проживание в РФ. Также фигурант взял на себя взаимодействие с сотрудниками органов миграционной службы. В это время его напарница искала граждан РФ,