Во Владимирской области выявили 15 организаций, не соблюдающих требования о приёме на работу...

Во Владимирской области выявили 15 организаций, не соблюдающих требования о приёме на работу инвалидовПрокуратурой Киржачского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения занятости инвалидов.Как итог, - внесены представления руководителям 15 организаций, не соблюдающих требования о приёме на работу инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Напомним, что законодательством РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2% до 4% от среднесписочной численности работников. Это касается работодателей, у которых численность сотрудников превышает 100 человек.При этом работодатель обязан ежемесячно информировать службу занятости о выполнении такой квоты.Устранение нарушений контролируется прокуратурой района.Фото: прокуратура Владимирской области