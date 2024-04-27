Во Владимирской области выявили 15 организаций, не соблюдающих требования о приёме на работу...
Во Владимирской области выявили 15 организаций, не соблюдающих требования о приёме на работу инвалидов
Прокуратурой Киржачского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения занятости инвалидов.
Как итог, - внесены представления руководителям 15 организаций, не соблюдающих требования о приёме на работу инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, что законодательством РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2% до 4% от среднесписочной численности работников. Это касается работодателей, у которых численность сотрудников превышает 100 человек.
При этом работодатель обязан ежемесячно информировать службу занятости о выполнении такой квоты.
Устранение нарушений контролируется прокуратурой района.
Фото: прокуратура Владимирской области