Очередей на избирательных участках нет.
Очередей на избирательных участках нет.
В столице продолжается голосование на выборах президента России. Горожане могут отдать голос онлайн на сайте или при помощи терминалов электронного голосования на избирательных участках.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев напомнил, что в столице терминалы электронного голосования работают уже не первый год. Они традиционно пользуются популярностью у горожан. По его словам, терминалы позволяют избирателям голосовать на любом участке.
"Все терминалы на участках работают штатно, очередей нет", – подчеркнул Ковалев.
При возникновении сложностей разобраться помогут технические специалисты. Они работают на каждом участке и готовы помочь каждому избирателю.
Члены избирательных комиссий прошли обучение и умеют работать с терминалами и электронным списком избирателей. В случае технических неполадок оперативно решить проблему поможет техническая поддержка.
Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.