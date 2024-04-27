Новые стражи порядка пополнили ряды кинологической службы региональной ФСИН. На работу приехали три породистых щенка немецкой овчарки. Об этом сообщили в правительстве области. Собаки

Новые стражи порядка пополнили ряды кинологической службы региональной ФСИН. На работу приехали три породистых щенка немецкой овчарки. Об этом сообщили в правительстве области. Собаки приехали на службу из племенного питомника служебного собаководства в Подмосковье. Но быть породистым щенком недостаточно. Сейчас Симбе, Санте и Спартаку, именно так зовут малышей, предстоит пройти полную подготовку и получить специализацию.