На что пойдут дополнительные средства регионального бюджета – основной вопрос, который стоял у депутатов Заксобрания и Счетной палаты на внеочередном заседании облпарламента. Главная

На что пойдут дополнительные средства регионального бюджета – основной вопрос, который стоял у депутатов Заксобрания и Счетной палаты на внеочередном заседании облпарламента. Главная задача – распределить все допы бюджетного пирога по целям, которые обозначил губернатор. Максим Васенин, зам. министра финансов Владимирской области У нас изменяются основные характеристики областного бюджета. В частности, объем доходов увеличивается на