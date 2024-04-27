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<a href="https://33live.ru/novosti/27-04-2024-kompaniya-energosbyt-volga-napravila-v-pravooxranitelnye-organy-29-zayavlenij-o-samovolnom-podklyuchenii-k-elektrosetyam.html" target="_blank">Компания «Энергосбыт Волга» направила в правоохранительные органы 29 заявлений о самовольном подключении к электросетям</a> - Компания «Энергосбыт Волга» направила в правоохранительные органы 29 заявлений о самовольном...