Компания «Энергосбыт Волга» направила в правоохранительные органы 29 заявлений о самовольном...
Компания «Энергосбыт Волга» направила в правоохранительные органы 29 заявлений о самовольном подключении к электросетям
Сотрудники «Энергосбыт Волга» за первые три месяца 2024 года выявили 29 случаев самовольного подключения к электросетям на территории Владимирской области. По всем фактам направлены заявления о привлечении потребителей к административной ответственности:
Александровский район – 8
Вязниковский район – 4
Гороховецкий район – 3
Петушинский район – 3
Судогодский район – 3
Суздальский район – 3
Собинский район – 2
г. Радужный - 2
Юрьев-Польский район – 1
«Энергосбыт Волга» напоминает: самовольные подключения к электросетям являются правонарушением. В частности, физлицам по статье 7.19 КоАП РФ грозит административное наказание - штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Самовольные подключения к электросети чаще всего выполняются кустарно и увеличивают риск возникновения пожаров. Из-за нарушителей страдают и соседи, которые исправно оплачивают счета за электроэнергию: снижается качество электроснабжения, скачки напряжения выводят из строя бытовую технику.
Сообщайте об известных вам фактах самовольного подключения к электросети по телефону горячей линии «Энергосбыт Волга» 8 (4922) 77-30-00 с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу или по электронной почте [email protected]
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Фото: freepik.com