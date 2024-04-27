Весна в разгаре, а значит, во Владимире снова прошел концерт симфонического оркестра Мариинского театра. Оркестр отгремел 26 апреля на сцене Областного Дворца культуры и искусства.

Весна в разгаре, а значит, во Владимире снова прошел концерт симфонического оркестра Мариинского театра. Оркестр отгремел 26 апреля на сцене Областного Дворца культуры и искусства. Дирижировал художественный руководитель Валерий Гергиев. Так, до нашего региона добрался 23-й Московский Пасхальный фестиваль. Владимир стал уже одной из традиционных его площадок. В сфере российской культуры Московский Пасхальный фестиваль –