Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Президент Московского академического театра сатиры скончался на 90-м году жизни.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-03-2024-umer-narodnyj-artist-rsfsr-aleksandr-shirvindt.html" target="_blank">Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт</a> - Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Президент Московского академического театра сатиры скончался на 90-м году жизни.
[url=https://33live.ru/novosti/15-03-2024-umer-narodnyj-artist-rsfsr-aleksandr-shirvindt.html]Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт[/url] - Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Президент Московского академического театра сатиры скончался на 90-м году жизни.