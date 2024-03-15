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Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Президент Московского академического театра сатиры скончался на 90-м году жизни.Материал дополняется.

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