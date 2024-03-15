В Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России открывается выставка "Подвиги и судьбы партизан в документах". Она основана на материалах интернет-проекта "Партизаны Беларуси".

В Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России открывается выставка "Подвиги и судьбы партизан в документах". Она основана на материалах интернет-проекта "Партизаны Беларуси". Выставка проходит в рамках празднования 80-й годовщины освобождения Беларуси от фашизма и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Организаторами выступили Издательский дом "Беларусь сегодня" и Национальный архив Беларуси.- Будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, наградные листы, боевые характеристики партизан и подпольщиков. Они рассказывают о партизанских формированиях, их быте и боевых столкновениях с врагом, - рассказал куратор проекта, заместитель директора - главного редактора Издательского дома "Беларусь сегодня" Иван Синичкин. - В экспозицию мы включили не только известных белорусских комбригов, всех тех, кто удостаивался или представлялся к званию Героя Советского Союза - Петра Машерова, Василия Коржа, Ивана Захарова и других, но и уроженцев различных городов России, таких как Москва, Ленинград, Тула, Курск. В составе партизанских отрядов на территории Беларуси они осуществляли многонациональную борьбу с фашистской агрессией. На выставке установлен брендированный интерактивный стенд проекта "Партизаны Беларуси", с помощью которого каждый посетитель сможет попробовать найти своего героического предка из числа партизан и подпольщиков, узнать новые факты о партизанском движении на территории Беларуси.Как отметил Иван Синичкин, проект создан с целью увековечивания памяти белорусских партизан, сражавшихся против нацизма в годы Великой Отечественной войны, он выполняет важные задачи по патриотическому воспитанию молодежи, активизации поисковой работы, пропаганде героического прошлого, развитию созидательной инициативы и недопущению фальсификации исторической правды. Уникальность проекта в том, что архивные документы до 2019 года не были доступны широкому кругу общественности.Первая выставка стартовала в 2020 году в канун празднования Дня Конституции Беларуси. За это время она побывала в сотне городов Беларуси и везде становилась событием.Сама выставка - неотъемлемая часть интернет-проекта "Партизаны Беларуси", с которым уже ознакомились более миллиона пользователей. Достигнута договоренность, что в стенах Делового и культурного комплекса Посольства Беларуси в России на Маросейке выставка будет работать вплоть до конца 2025 года. Однако этим дело не ограничится: передвижная экспозиция будет экспонироваться по городам России при поддержке Посольства и белорусских диаспор. Россияне смогут увидеть уникальные документы на уроженцев своих регионов.Ожидается, что свое путешествие по России выставка начнет с приграничных регионов: Смоленска, Брянска и Пскова.